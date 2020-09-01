نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متحف قصر المنيل الأثري يعلن فتح أبوابه أمام الزوار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن متحف قصر المنيل جهازيته؛ لاستقبال الزائرين وذلك بعد فتح أبواب المزارات الأثرية للزيارة ابتداء من سبتمبر الحالي.

ومن ناحيته قال الدكتور ولاء الدين بدوي مدير عام قصر المنيل، إنه بعد أشهر من الإغلاق بسبب فيروس كورونا يفتح القصر أبوابه للزوار مرة أخرى بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وأشار بدوي إلى أن أمن القصر مستعد لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها ووجهت بها وزارة السياحة والآثار، حيث تم وضع البانرات الإرشادية وتزويد البوابات بالكحول والجل المعقم وارتداء جميع العاملين الكمامات الواقية.

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قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إنه تم استئناف السياحة الثقافية وفتح كافة المواقع الأثرية بالجمهورية للزيارة ابتداء من اليوم 1 سبتمر مع اتخاذ كافة الضوابط الاحترازية.

وأشار وزيري إلى أن الضوابط كالآتي:

التزام الأنشطة السياحية بكافة أنواعها، المرتبطة بالسياحة الثقافية، بنسبة تشغيل 50% كحد أقصى من طاقتها الاستيعابية.

توفير مطهرات ومعقمات الأيدي، وإجراء التنظيف والتعقيم المستمر والتهوية الجيدة قبل وبعد كل رحلة داخل كافة وسائل النقل السياحي.

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تطهير الأسطح المشتركة والأرضيات بالمتاحف ومراكز الزوار بالمواقع الأثرية يومياً قبل فتحها للزيارة.

الالتزام بعدم تجاوز عدد المجموعة السياحية عن 25 فرداً أثناء زيارة المتاحف والمواقع الأثرية.

التزام المرشد السياحي بارتداء الكمامة أثناء الشرح في المتاحف والمواقع الأثرية، مع التزامه باستخدام السماعات داخل المتاحف، وتعقيم السماعات بعد كل استخدام.

قيام شركات السياحة بتوفير الكمامات للسائحين والمرافقين للسائحين والسائقين.

قياس درجة حرارة العاملين يومياً (والزائرين قبل الزيارة بالمتاحف والأماكن المغلقة).

الحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص.

وضع حد أقصى لعدد الزائرين المتواجدين في نفس الوقت داخل المتاحف والمواقع الأثرية (غير المكشوفة) على النحو التالي:

100 زائر/ الساعة داخل المتحف (باستثناء متحف التحرير: 200 زائر).

10 – 15 زائر لزيارة أي مقبرة أثرية أو هرم من الداخل (حسب المساحة).