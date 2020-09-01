نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة: سقوط أمطار وارتفاع الرطوبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث تشهد البلاد انخفاض طفيف في درجات الحرارة وارتفاعا في معدلات الرطوبة.

وحذرت الهيئة في بيان لها، من ارتفاع نسبة الرطوبة خلال تلك الفترة، مما يزيد بالإحساس بحرارة الطقس، منوها على ضرورة البقاء في المنازل.

طقس غدا الأربعاء:

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدا الأربعاء مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية فيما يشهد جنوب سيناء وجنوب وشمال الصعيد طقس شديد الحرارة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على القاهرة الكبري والوجه البحري والصعيد بينما يكون لطيف علي السواحل الشمالية.

وعن أبرز الظواهر الجوية غدا الأربعاء والتي تتمثل في شبورة صباحا مع سقوط امطار خفيفة تصل أحيانا الي سيول علي جنوب سيناء، كما تكون رياح نشطة علي خليج السويس مما يؤدي الي اضطراب الملاحة.

طقس يوم الخميس:

وتتوقع الهيئة أن البلاد تشهد يوم الخميس، طقس مائل للحرارة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل علي السواحل الشمالية فيما يشهد جنوب سيناء وجنوب وشمال الصعيد طقس شديد الحرارة.

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بينما تكون الهيئة أبرز الظواهر الجوية يوم الأربعاء والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة برياح نشطة علي خليج السويس مما يؤدي الي اضطراب الملاحة.

طقس يوم الجمعة:

واكدت الهيئة أن البلاد تشهد يوم الخميس طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية وحار علي شمال الصعيد بينما يكون طقس شديد الحرارة علي جنوب الصعيد.

ولفتت الهيئة الي أبرز الظواهر الجوية يوم الخميس والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بسقوط امطار خفيفة تصل الي السيول علي جنوب سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

وتبلغ درجات الحرارة غدًا الأربعاء بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 38للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 30.

وتسجل درجات الحرارة يوم الخميس بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 38للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 30.

وعن درجات الحرارة يوم الجمعة بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 41 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 39للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 30.