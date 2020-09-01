نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصادر: وزير الزراعة يطيح برئيس هيئة الثروة السمكية ويكلف آخر في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أصدر السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى، قرارًا بإنهاء تكليف الدكتور خالد السيد رئيس هيئة الثروة السمكية، وكلف الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس معهد بحوث الأسماك بالإسماعيلية التابع لجامعة قناة السويس، لتولي رئاسة الهيئة، وذلك حسب ما أفادت مصادر مطلعة بالوزرة.
وأوضحت المصادر أن الوزير قرر إنهاء تكليف رئيس هيئة الثروة السمكية، رغم عدم انتهاء مدة تكليفه، مضيفة أن الوزير طلب من رئيس الهيئة المُقال عدم مغادرة الهيئة إلا بعد تسليم العمل لرئيس الهيئة الجديد.
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