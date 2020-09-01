صور .. افتتاح مكتب التوثيق المميز بحضور وزيرى العدل والاتصالات

افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الثلاثاء، مكتب التوثيق المميز بالمركز التجارى "سيتى ستارز" بمدينة نصر، والذى سيتم من خلاله تقديم خدمات التوثيق المميكنة للمواطنين بشكل متميز.





يأتى ذلك فى إطار المشروع القومى لميكنة مكاتب التوثيق الذى يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارتى العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، انطلاقا من حرص الدولة على تطوير أساليب العمل للتيسير على المواطنين فى المعاملات الحكومية. وذكر البيان الصادر، أنه يتم إتاحة خدمات التوثيق بمكتب التوثيق المميز بالمركز التجارى "سيتى ستارز" من خلال آليات تضمن توفير الوقت والمجهود مقابل رسوم إضافية، حيث يتم تقديم الخدمات من خلال الحجز المسبق عن طريق تطبيق "أرغب فى عمل توكيل" والذى تم إطلاقه بهدف التيسير على المواطنين وللحد من التكدس بالمكاتب وللاستعلام اللحظى عن الكثافة بالمكتب، وذلك إلى جانب تقديم خدمات التوثيق والتى من بينها خدمة "اكتب محررك" وغيرها، من خلال منصة "مصر الرقمية" التى تم إطلاقها خلال الشهر الحالى بشكل تجريبى فى إطار تحقيق التحول الرقمى. حضر فعاليات الافتتاح المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، والمستشار أشرف محمد رزق مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقارى والتوثيق. Advertisements يذكر أن المشروع القومى لميكنة مكاتب التوثيق تضمن تنفيذ عدد من المهام ومن أبرزها، إعادة هندسة البنية التحتية، والانتقال الى خدمات الشباك الواحد للحد من التزاحم داخل الفروع، وتطبيق نظام آلى متكامل بحيث يتواكب مع الدورة المستندية المطورة داخل مكاتب التوثيق، وكذلك تنظيم حركة المواطنين داخل المكاتب من خلال تطبيق نظام إلكترونى متخصص داخل الفروع، بالإضافة إلى ضم عدد من المراكز التكنولوجية، وإضافة عدد 109 مكتب بريد لتقديم خدمات التوثيق، فضلاً عن افتتاح عدد كبير من مكاتب التوثيق الجديدة خلال العام الجارى للحد من التكدس وتقديم خدمات متميزة للموطنين.

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