بشكل نهائي .. غياب عبدالله السعيد وأحمد الشناوي عن مباراة بيراميدز والزمالك القادمة

بشكل نهائي .. تأكد غياب اللاعب عبدالله السعيد نجم نادي بيراميدز والحارس أحمد الشناوي عن مواجهة فريقهما مع نادي الزمالك والمقرر لها مساء الخميس القادم ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، بسبب الإصابة.
وقد ثبت تجدد إصابة عبد الله السعيد فى العضلة الخلفية بعد مشاركته للمرة الأولى فى مران أمس الاثنين، حيث غاب صانع الألعاب الدولى عن آخر مباراتين لبيراميدز وبالتحديد مواجهتى الإنتاج الحربى والتى انتهت بفوز بيراميدز بنتيجة 3/0، كما غاب عن مباراة أسوان التى انتهت بفوز الفريق السماوى بنتيجة 2/1 عقب إصابته فى مباراة سموحة ببطولة الدورى العام.
كشف مصدر مطلع، أن تجدد إصابة السعيد جاءت بعد أن طالبه المدير الفنى للفريق الكرواتى أنتى تشاتشيتش القيام ببعض التدريبات المنفردة فى صالة الجيم لرفع معدل لياقته البدنية، إلا أن الحمل الزائد أدى لتجدد الإصابة وغياب اللاعب عن مواجهة الفارس الأبيض.
في نفس الوقت تعرض أحمد الشناوى حارس المرمى لإصابة قوية خلال مشاركته فى التدريبات الجماعية مساء أمس الاثنين، وهو ما سيضطره للغياب عن مواجهة فريقه لنادي الزمالك.
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