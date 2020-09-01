الزراعة: دورة تدريبية حول تقنيات التكنولوجيا الحيوية المتطورة وبنوك الجينات

ينظم البنك القومي للجينات دورة تدريبية عن "تقنيات التكنولوجيا الحيوية المتطورة وبنوك الجينات" دورة تدريبية بعنوان "تقنيات التكنولوجيا الحيوية المتطورة وبنوك الجينات" وذلك خلال الفترة من ٦ - ١٧سبتمبر الجاري. وأكدت د. نيفين عبد الفتاح حسن مدير البنك القومي للجينات ان هذه الدورة تساهم بشكل مباشر في زيادة الوعي بأهمية استخدام التقنيات الحديثة وقوة التنمية المستدامة، كما اكدت أنه سيتم خلال الدورة مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا. وأوضحت الدكتورة مني ابراهيم كون الدورة شاملة لخمسة تخصصات هامة وهي: *الوراثة الجزيئة * الوراثة الخلوية Advertisements * زراعة الأنسجة والحفظ الفائق البرودة للانسجة النباتية * الكيمياء * مهام بنوك الجينات يذكر أن هذه الدورة مناسبة جدا لباحثي المركز والطلبة والخريجين وكل المهتمين بالتكنولوجيا الحيوية وبنوك الجينات والتنمية المستدامة.

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