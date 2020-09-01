خبير إدارة محلية: قانون التصالح أجاز مد المهلة إلى 31 مارس المقبل.. وحركة محافظين قريبا

كشف الدكتور حمدى عرفة استاذ الادارة المحلية، عن ان اللائحة التنفيذية رقم 800 لعام 2020 ، لقانون التصالح على مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 ،المعدل بقانون رقم 1 لسنة 2020، تتيح لرئيس الوزراء مد قانون التصالح بعد المدة المحددة التى ستنتهى في 30 سبتمبر عام 2020 حتى 31 مارس عام 2021.
واشار في تصريحات خاص لـ"دوت الخليج"، الى القانون اتاح للمواطنين التصالح على غرف اسطح العقارات وليس الادوار فقط ،حيث يوجد لدينا 600 الف حالة تسكن اسطح العقارات .
وقال عرفة ان كلام الرئيس عبد الفتاح السيسيى حول ملف التصالح على مخالفات البناء تحدى للمحافظين وللحكومة ،وينذر بوجود حركة محافظين قادمة بعد انتهاء المهلة المحددة للتصالح على مخالفات البناء في 30 سبتمبر القادم ،متوقعا انها ستعتمد على مدى انجاز المحافظين في ملف التصالح وازالة التعديات وستكون على شهر اكتوبر المقبل.
كان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء قد أعلن ،انه لا يوجد مد للعمل بقانون التصالح على المخالفات مرة أخرى بعد انتهاء المدة في 30 سبتمبر المقبل، وعقب انتهاء هذه الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها.
وكان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أعلن استمرار الموجة حتى ١٥ سبتمبر 2020 لاستكمال إزالة التعديات والحالات التى لم تثبت جدية فى استكمال إجراءات التقنين، وكذا الحالات التى لم تتوافر لها الشروط القانونية للتقنين.
وتمكنت الموجة السادسة عشرة حتى 30 أغسطس الماضى من إزالة حوالي 11 ألفا و417 حالة مبانٍ واسترداد مساحة حوالى 2.9 مليون متر مربع، كما تمت إزالة 4003 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية بمساحة 211 ألف فدان.
وأظهر تقرير التنمية المحلية، أن محافظة مطروح قامت بإزالة 458 حالة مبان على مساحة 428 ألف متر، كما تم تنفيذ 150 حالة إزالة بمحافظة القاهرة على مساحة 422 ألف متر، وتنفيذ 2175 حالة إزالة بالغربية على مساحة ٣٧٦ ألف متر، وفى قنا تمت إزالة 1163 حالة مبانٍ على مساحة ٢٩٦ ألف متر، وفى الإسماعيلية تمت إزالة 367 على مساحة ٢٣٤ ألف متر، وفى السويس تمت إزالة 840 حالة مبانٍ على مساحة ١٤٥ ألف متر، وفى المنيا تمت إزالة 622 حالة مبانٍ على مساحة ١٠٨ آلاف متر وفى أسوان تمت إزالة 93 حالة مبانٍ على مساحة ١٠٥ آلاف متر.
وتمكنت قوات إنفاذ القانون بالمحافظات بالتنسيق مع مديري الأمن من إزالة أكثر من أربعة آلاف حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية واستردت من خلالها ٢١١ ألف فدان من بينها منها ١٢٧ ألف فدان بالمنيا، و٦٢ ألف فدان بمطروح، ٥٣٠٠ فدان بالفيوم، و٤٢٠٠ فدان بالوادى الجديد.
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