خبير إدارة محلية: قانون التصالح أجاز مد المهلة إلى 31 مارس المقبل.. وحركة محافظين قريبا

كشف الدكتور حمدى عرفة استاذ الادارة المحلية، عن ان اللائحة التنفيذية رقم 800 لعام 2020 ، لقانون التصالح على مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 ،المعدل بقانون رقم 1 لسنة 2020، تتيح لرئيس الوزراء مد قانون التصالح بعد المدة المحددة التى ستنتهى في 30 سبتمبر عام 2020 حتى 31 مارس عام 2021.

واشار في تصريحات خاص لـ"دوت الخليج"، الى القانون اتاح للمواطنين التصالح على غرف اسطح العقارات وليس الادوار فقط ،حيث يوجد لدينا 600 الف حالة تسكن اسطح العقارات .

وقال عرفة ان كلام الرئيس عبد الفتاح السيسيى حول ملف التصالح على مخالفات البناء تحدى للمحافظين وللحكومة ،وينذر بوجود حركة محافظين قادمة بعد انتهاء المهلة المحددة للتصالح على مخالفات البناء في 30 سبتمبر القادم ،متوقعا انها ستعتمد على مدى انجاز المحافظين في ملف التصالح وازالة التعديات وستكون على شهر اكتوبر المقبل.

كان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء قد أعلن ،انه لا يوجد مد للعمل بقانون التصالح على المخالفات مرة أخرى بعد انتهاء المدة في 30 سبتمبر المقبل، وعقب انتهاء هذه الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها.

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