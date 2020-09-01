أخبار مصرية

هاشتاج السيسى غالى بمصر عالى يغزو تويتر .. ونشطاء : رجع لمصر مكانتها

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أيمن مكى 2020-09-01 20:18 0 تبليغ

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 وعبر كثير من المتفاعلين مع الهاشتاج عن رغبتهم فى إنهاء المخالفات والتعديات وكافة أشكال الخروج عن القانون.





هاشتاج السيسى غالى بمصر عالى

أما محمد أبوعبدة فكتب عبر الهاشتاج قائلا: "رجل أحب بلده بصدق فأحبه شعبها.. رجل يخاف الله فأكرمه الله ولم يخيب رجاه .. رجل صادق فيما يقوله فأبهر العالم بإنجازاته".

هاشتاج السيسى غالى بمصر عالى

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وكتب محمد أحمد ناصر: "هوه حد يقدر ينكر إنجازات الرئيس إلا كاره لمصر والله ما نشاهده من إنجازات ما كانت تحدث من دون توفيق الله ثم قوة الرئيس وإخلاصه".

هاشتاج السيسى غالى بمصر عالى

وغردت وسام قائلة: "الرئيس السيسى حقيقى شخصية قيادية مختلف الفكر واثق من نفسه ومن قدراته وواثق فى ربه إنه معاه ومعانا .. رجع لمصر مكانتها اللى تستحقها وزرع فينا الثقة فى بلدنا من جديد  واعتزازنا بنفسنا و بمصريتنا وقدراتنا وإننا نقدر ونستحق".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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