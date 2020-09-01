هاشتاج السيسى غالى بمصر عالى يغزو تويتر .. ونشطاء : رجع لمصر مكانتها

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وعبر كثير من المتفاعلين مع الهاشتاج عن رغبتهم فى إنهاء المخالفات والتعديات وكافة أشكال الخروج عن القانون.
أما محمد أبوعبدة فكتب عبر الهاشتاج قائلا: "رجل أحب بلده بصدق فأحبه شعبها.. رجل يخاف الله فأكرمه الله ولم يخيب رجاه .. رجل صادق فيما يقوله فأبهر العالم بإنجازاته".
وكتب محمد أحمد ناصر: "هوه حد يقدر ينكر إنجازات الرئيس إلا كاره لمصر والله ما نشاهده من إنجازات ما كانت تحدث من دون توفيق الله ثم قوة الرئيس وإخلاصه".
وغردت وسام قائلة: "الرئيس السيسى حقيقى شخصية قيادية مختلف الفكر واثق من نفسه ومن قدراته وواثق فى ربه إنه معاه ومعانا .. رجع لمصر مكانتها اللى تستحقها وزرع فينا الثقة فى بلدنا من جديد واعتزازنا بنفسنا و بمصريتنا وقدراتنا وإننا نقدر ونستحق".
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