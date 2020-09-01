صور.. المصريين الأحرار بالسويس يكرم أوائل الثانوية العامة

ونظم حفل التكريم لجنة التعليم بأمانة قسم السويس بقيادة مريم أقلاديوس، وبمساعدة رانيا حمدى أمينة المرأة بالقسم تحت إشراف أحمد البرلسى عضو هيئة المكتب.

وقال عادل فاضل الأمين العام للحزب بالسويس، إن هذا التكريم بتوجيهات من الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، لتكريم الطلبة بالمحافظات، تحفيزًا وتقديرا للطلبة الأوائل المتميزين ولمجهودهم ولتفوقهم.

وتقدم فاضل بالتهنئة للطلاب الأوائل والمديرين باسم الحزب، ورئيسه الدكتور عصام خليل، متمنيًا لهم التوفيق والتفوق الدائم فى حياتهم العلمية والعملية والاجتماعية، كما أوصى الطلاب بأن يكونوا عمادًا للوطن خادمين له فى كل المواقع.

كما قدم الشكر لجهود المديرين ولدور أسر الطلاب الذى جعل هؤلاء الطلاب بين صفوف الأوائل.

وتضمن الحفل تكريم 15 طالبًا وطالبة "الخمسة الأوائل من كل قسم"، وأيضا مديرى المدارس للمتفوقين، بعد عرض فيديو خاص تم إعداده خصيصا لهم من لجنة الإعلام بالقسم، احتفالا بهم بجانب تسجيلات فيديو من الأسره لهم.

والطلبة المكرمين هم:

بيشوى عماد ميلك مدرسة هيئة قناة السويس علمى علوم بمجموع 409.5 درجة.

مريم محمد عبد العزيز مدرسة الشبان المسلمين علمى علوم بمجموع 409 درجة.

أميرة محمد عبد الغنى مدرسة ابن سينا علمى علوم بمجموع 408.5 درجة.

مى مؤمن على مدرسة الصفا المشتركة علمى علوم بمجموع 408 درجة.

بسنت حاتم أحمد مدرسة الشبان المسلمين علمى علوم بمجموع 408 درجة.

هبة أشرف أحمد مدرسة الجديدة بنات علمى رياضيات بمجموع 406 درجة.

منه الله خالد السيد مدرسة أحمد لطفى السيد علمى رياضيات بمجموع 405.5 درجة.

عمر أحمد محمد عبد الرحيم مدرسة حسين مؤنس التجريبية المتميزة علمى رياضيات بمجموع 405.5 درجة.

أحمد محمد إبراهيم على مدرسة اللغات الإسلامية علمى رياضيات بمجموع 405.5 درجة.

عبد الله عمرو عبد الجواد مدرسة الشبان المسلمين علمى رياضيات بمجموع 405.5 درجة

رقية عبد الكريم بيومى مدرسة الجهاد المشتركة أدبى بمجموع 405 درجة.

منه الله محمد اسامه مدرسة القديمة بنات أدبى بمجموع 405 درجة.

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منه مجدى محمود مدرسة أسماء بنت أبى بكر أدبى بمجموع 404 درجة.

ندى أحمد عبد المنعم مدرسة أسماء بنت أبى بكر أدبى بمجموع 403.5 درجة.

روان أحمد محمود مدرسة الشهيدة شادية أدبى بمجموع 401 درجة.

كما شهد الحفل تكريم عدد من مديرى المدارس التى خرج منها هؤلاء الطلبة المتفوقين وهم:

أحمد حسين مجاهد مدرسة الجهاد المشتركة

مايسة شعبان الزيدى مدرسة القديمة بنات

عصام سعيد عبد الرحمن مدرسة أسماء بنت أبى بكر

نداء فريد مدرسة الشهيدة شادية

علا عبد الرحمن مدرسة أحمد لطفى السيد التجريبية

ياسر محمد محمد البسيونى مدير مدرسة حسين مؤنس التجريبية المتميزة

إسلام أحمد محمد المهدى مدرسة اللغات الإسلامية

أسامة محمد محمود مدرسة هيئة قناة السويس

غريب عبد المقصود مدرسة الشبان المسلمين

هدى حمدى محمود مدرسة ابن سينا

منى عبد العزيز جبران مدرسة الصفا

منال عبدالرؤوف يوسف مدرسة الجديدة بنات

وفى ختام الحفل تقدم فاضل بالشكر لجميع الحضور لدورهم فى تربية جيل متفوق ليحمل راية العلم، ولأمانة السويس وللجنة التعليم لمجهودهم حتى تظهر الاحتفالية بصورة لائقة ومشرفة، لتحفيز الطلبة المتفوقين، وحثهم على مزيد من النجاحات والتفوق، مما يعود على مصر بالخير والنفع من أبنائها النابغين فى كافة المجالات.