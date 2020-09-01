"قومي حقوق الإنسان" ينظم دورة تدربية لمتابعة العملية الانتخابية

نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، دورة تدربية لعدد من منظمات المجتمع المدنى الحاصلة على موافقات الهيئة الوطنية العليا للانتخابات، انطلاقًا من خطة عمل المجلس بشأن متابعة العملية الانتخابية.
وشارك فى الدورة 17 جمعية ومؤسسة وذلك على مدار أيام وتشمل فاعليات الدورة التدريبية الموضوعات التالية، بالتعريف بدورالمجلس، بالإضافة على سبل التعاون بين المجلس ومنظمات المجتمع المدنى.
تضمنت الدورة التعريف بالتشريعات المنظمة للعملية الانتخابية بشكل عام، ومهارات الاتصال والتوجيه وأساليب العرض والتدريب، مهارات الرصد والتوثيق فى مجال االنتخابات وإعداد تقارير المتابعة اليومية الانتخابات.
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