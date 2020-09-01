بطريرك الكاثوليك يترأس اجتماع لجنة التعليم المسيحى

ترأس الأنبا إبراهيم إسحاق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة البطريركية للتعليم المسيحى، بحضور الأنبا دانيال لطفى مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، ومسؤول لجنة التعليم المسيحى بالسينودس البطريركى المقدس.





أُقيمت فعاليات الاجتماع بالكلية الإكليريكية بالمعادى، بمشاركة الأب يوحنا بخيت مدرس الكتاب المقدس بالكلية بالإكليريكية، ومسؤولى مكاتب التعليم المسيحى والمعاهد من مختلف الإيبارشيات. بدأ اللقاء بالصلاة الافتتاحية أعقبها كلمة من البطريرك، والتى تحدث فيها حول أن التعليم المسيحى هو حق وواجب، مشيرًا إلى أنه حق لكل معمد وواجب على الكنيسة، ومن المقرر أن يستمر اللقاء حتى مساء غد الأربعاء. Advertisements

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