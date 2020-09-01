بطريرك الكاثوليك يترأس اجتماع لجنة التعليم المسيحى

أُقيمت فعاليات الاجتماع بالكلية الإكليريكية بالمعادى، بمشاركة الأب يوحنا بخيت مدرس الكتاب المقدس بالكلية بالإكليريكية، ومسؤولى مكاتب التعليم المسيحى والمعاهد من مختلف الإيبارشيات.
بدأ اللقاء بالصلاة الافتتاحية أعقبها كلمة من البطريرك، والتى تحدث فيها حول أن التعليم المسيحى هو حق وواجب، مشيرًا إلى أنه حق لكل معمد وواجب على الكنيسة، ومن المقرر أن يستمر اللقاء حتى مساء غد الأربعاء.
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