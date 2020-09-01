وأوضحت الهيئة عبر موقعها الإلكترونى، أن تشهد أنحاء الجمهورية، حالة معتدلة من الرياح، تنشط أحيانًا على خليج السويس ما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية، ويبقى التحذير من الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحرى. وكشف موقع هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة: طقس الأربعاء 2 سبتمبر القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24. الوجه البحرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24. السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 24. السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 24. جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28. شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24. جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 28. طقس الخميس 3 سبتمبر القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24. الوجه البحرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24. Advertisements السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 24. السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 24. جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28. شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24. جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 28. طقس الجمعة 4 سبتمبر القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24. الوجه البحرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24. السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 24. السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24. جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 28. شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 24. جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 28.

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر توقعات الطقس فى الـ72 ساعة المقبلة .. حار ورطب وأمطار رعدية تصل لحد السيول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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