الأنبا مارتيروس يرصد تاريخ الفن المسيحى فى كتاب جديد

أصدرت دار أنطون بشبرا كتاب "الموضوعات وأساليبها الفنية فى المخطوطات القبطية المصورة من القرن العاشر إلى القرن الخامس عشر الميلادى"، والذى يضم رسالة الدكتوراه التى كتبها الأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس شرق السكة الحديد.





وقد قدم لهذا الكتاب الأستاذ الدكتور سامى صبرى، والأستاذ الدكتور جمال لمعى، والكتاب يعد مرجعا هاما فى مجال تاريخ الفن المسيحى، من خلال المخطوطات المسيحية، المنتشرة فى داخل مصر وخارجها، مع ذكر هذه المخطوطات وتوصيفها، واستعراض جميع التصاوير التى جاءت بها، مع ما ورد من برديات منذ القرن الثانى الميلادى.

وتم ترجمة جميع النصوص المصاحبة للصور سواء المسيحية بلهجاتها، أواليونانية إلى اللغة العربية، مع وضع جدول بالمصطلحات الإنجليزية الواردة بالرسالة، وذكر المساهمات الكثيرة من الشخصيات الكنسية، والرهبانية فى ذات المجال، ودور النصوص المنسوخة فى نقل التراث الكنسى والفكر الآبائى إلى الأجيال اللاحقة، تأكيدا للهوية المسيحية ذات البصمة المتفردة.

والكتاب يضم ثلاثة أبواب، الأول يتحدث عن تأثير المتغيرات السياسية على تصاوير المخطوطات القبطية من خلال ثلاثة فصول، والباب الثانى يتحدث عن التقنيات الفنية من القرن العاشر حتى القرن الخامس عشر الميلادى، من خلال ثلاثة فصول، أما الباب الثالث فيتحدث عن الخلفية اللاهوتية والعقائدية لتصاوير تلك الفترة من خلال فصلين فقط، وقد تم وضع الفهارس المختلفة حتى يسهل على الباحث أن يصل إلى المعلومة مباشرة، وأن جميع الصور فى هذا الكتاب ملونة، مع ذكر جميع المراجع العربية، والأجنبية، والمواقع الإلكترونية لمكتبات العالم المختلفة، وملخص عن الرسالة باللغة الإنجليزية، ثم النتائج والتوصيات.