كيف تحمي نفسك من الإصابة بمرض السكر؟ .. الصحة تجيب

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن كيفية الحماية من الإصابة بمرض السكر. وقدمت الوزارة، بعض النصائح الخاصة لتناول غذاء صحي يحتوي على الفواكه والخضروات، وتقليل استهلاك السكر والدهون، وهي: امتنع عن تعاطي التبغ Advertisements الحرص على ممارسة النشاط البدني لمدة 30 دقيقة في معظم الأيام وتتواجد العيادات المتنقلة الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة بكل محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا. يمكنكم معرفة أماكن العيادات المتنقلة الأقرب لكم من خلال تطبيق صحة مصر.

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