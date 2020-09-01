كارفور العالمية: 200 مليون جنيه للتوسع في الخدمات الرقمية بمصر

أكدت كارفور، التي تديرها شركة "ماجد الفطيم" في مصر، التزامها بدعم عملائها المصريين دعم المجتمعات التي تعمل فيها من خلال الاستثمار بقيمة 200 مليون جنيه في الاقتصاد المصري على مدار العام الجاري 2020. كجزء من خطة كارفور الطموحة لتحقيق التوسع في كافة أرجاء البلاد.

وستفتح كارفور عدة متاجر جديدة في عدد من المواقع والمجمّعات السكنية تتوزع بين مدينة القاهرة في مناطق الأزهر والسلام وميفيدا، ومدينة الإسكندرية في زكي رجب ووينجت، وتشمل متجر كارفور المدمج في ميفيدا، المجهز بالكامل والممتد على 500 متر مربع، إلى جانب فرع سوبرماركت كارفور في زكي رجب في الاسكندرية الممتد على مساحة 1,200 متر مربع. بالإضافة إلى هذه الفروع الجديدة، ستطلق كارفور تسعة متاجر إضافية حتى نهاية هذا العام، ليصل عدد فروع كارفور في مصر إلى 63 متجرًا.

وفي إطار خططها لزيادة انتشارها في مصر، تتطلع كارفور إلى تعزيز حضورها الرقمي من خلال تطوير قناة حديثة ومتكاملة وسلسلة للتجارة الإلكترونية، سعيًا إلى مضاعفة عدد عملائها عبر الإنترنت. وسيساهم هذا الاستثمار في تحقيق التحول المنشود في خدمات التجزئة الرقمية للعلامة التجارية، ما يُسهم إلى حدٍ كبير في تحسين تجارب العملاء الذي يختارون التسوق عبر الإنترنت وتوفير المزيد من الخيارات والراحة والسهولة والجودة لهم.

وقال جان لوك جرازياتو، مدير كارفور مصر لدى "ماجد الفطيم للتجزئة": "كون كارفور جزءًا حيويًا من الاقتصاد، لدينا مسؤولية اجتماعية واقتصادية كبيرة تجاه العملاء والمجتمع المصري التي نعمل فيه. كارفور تلعب دورًا هامًا في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال استثماراتها التجارية الجديدة، وإطلاق وتطوير خدمات التسوق عبر الإنترنت في مواقع مختلفة من القاهرة والإسكندرية، ويشمل التزام كارفور تجاه المجتمع الحفاظ على ثبات الأسعار وتوافر المخزون، في جميع متاجرها المتواجدة في مصر. مع ارتفاع نسب التسوق عبر الانترنت في الفترة الأخيرة، قمنا بتوظيف فريقٍ إضافي مهمته توفير الدعم وزيادة القدرة الاستيعابية في منصات التسوق الإلكتروني التابعة لها، ومن شأن ذلك أن يساهم على ضمان تلبية الطلب المتزايد بشكلٍ مناسب على جميع الأصعدة، في الوقت الذي نواصل فيه تزويد المجتمع المصري بمجموعتنا الواسعة من المنتجات العالية الجودة بأسعار مناسبة".