شيخ الأزهر عن حرق المصحف : جرائم نكراء تؤجج مشاعر الكراهية

وقال شيخ الأزهر : على هؤلاء الذين تجرؤوا على ارتكاب جريمة حرق المصحف الشريف أن يعلموا أن هذه الجرائم هى إرهاب بربرى متوحش بكل المقاييس، وهى عنصرية بغيضة تترفَّع عنها كل الحضارات الإنسانية، بل هى وقود لنيران الإرهاب الذى يعانى منه الشرق والغرب.



وتابع شيخ الأزهر فى تغريدة أخرى : مما لا ريب فيه أن هذه الجرائم النكراء تؤجج مشاعر الكراهية وتقوض أمن المجتمعات وتهدد الآمال التى يبعثها حوار الأديان والحضارات.

وتابع : على هؤلاء أن يدركوا أن حرق المصحف الشريف هو حرق لمشاعر ما يقرب من مليارى مسلم حول العالم وأن التاريخ الإنسانى سيسجل هذه الجرائم فى صفحات الخزى والعار.