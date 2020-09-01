قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، إن الدولة المصرية حريصة على منافسة الجامعات المصرية لنظيرتها بمختلف دول العالم ضمن رؤية "مصر 2030"، كما أنها تؤكد على إتاحة التعليم بجودة عالية تتماشى مع احتياجات سوق العمل.





وأضاف فى مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" الذى يقدمه الإعلامى تامر أمين، اليوم الثلاثاء، أن الجامعات الأهلية هدفها إتاحة التعليم الجامعى بكل محافظات مصر، كما أنها غير هادفة للربح فالمصاريف تضخ مرة ثانية فى المنظومة التعليمية لهذه الجامعات حتى نضمن تطوير دائم وتحسين جودة التعليم بها. وذكر عبدالغفار أن هدف الدولة من إنشاء الجامعات الأهلية تعدد منظومة التعليم على مختلف محافظات الجمهورية، مؤكدا أن خريجى الجامعات الأهلية سوف يكونوا مؤهلين للعمل بمختلف دول العالم.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر وزير التعليم العالى : الجامعات الأهلية غير هادفة للربح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.