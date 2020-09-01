قال اللواء محمد عمرو لطفى، أمين عام بيت الزكاة والصدقات، إن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، أمر بالتكفل بكل نفقات الدراسة الجامعية للطالبة آية حسين بائعة الأحذية والحاصلة على 99.5% بالثانوية العامة، مشيرا إلى أن فضيلته حريص على مساندة المتفوقين من الطلاب حتى يشعروا بالأمان خلال فترة التعليم.





وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" الذى يعرض على فضائية صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أنه تواصل شخصيا مع شقيق آية وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة. من جانبها، وجهت آية حسين بائعة الأحذية، الشكر لأمين عام بيت الزكاة لسرعه استجابته لطلب الإعلامية عزة مصطفى بعلاج والدها المصاب بالغدة الدرقية، ومساندة شيخ الأزهر الشريف لها. وأكدت الطالبة أنها توقعت التفوق والحصول على هذا المجموع الكبير، وتمكنت من تنظيم وقتها بين عملها على فرش بيع الأحذية والمذاكرة بحيث تنهى دروسها ثم تذهب لوالدتها لمساعدتها.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر فيديو .. بيت الزكاة يتكفل بنفقات دراسة بائعة الأحذية بطب الإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.