السكك الحديدية: الانتهاء من تطوير المزلقانات نهاية 2021 

قال أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديد، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يهتم بشكل كبير بقطاع النقل والسكك الحديدية ونسير بخطوات متوازنة لتطوير السكة الحديد كي تليق بالمواطن المصري ".
وأضاف أشرف رسلان في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" نعمل على تطوير جميع قطاعات السكك الحديد والبنية التحتية والقطارات والجرارات والمزلقانات ".
ولفت اشرف رسلان :" 1332 مزلقان على مستوى الجمهورية وهناك أعمال تطوير للمزلقانات وتوسعتها وضمان عدم وجود اي إشغالات حول المزلقان ويكون هناك حارة للدخول والخروج".
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