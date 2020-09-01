انت الان تتابع تفاصيل خبر القبض على المليادير ورجل الأعمال المصري الشهير صلاح دياب والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قامت قوات الأمن صباح اليوم بإلقاء القبض على رجل الأعمال صلاح دياب، وذلك في صباح اليوم الثلاثاء الموافق الأول من أغسطس الجاري، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إلقاء القبض عليه.

القبض على رجل الأعمال صلاح دياب

ووفق مصادر أمنية فإن القضايا المتهم فيها رجل الأعمال والمليادير الشهير صلاح دياب، فهي مخالفات مباني، وسوف نوافيكم بمزيد من التفاصيل.

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ويذكر أنه تم إلقاء القبض على رجل الأعمال صلاح دياب في نوفمبر عام 2015 وكان معه نجله، وذلك بعد اتهامه بقضايا فساد مالي وإهدار المال العام، وتم إخلاء سبيله بكفالة مالية تقدر بـ50 ألف جنيه، كما قرر قاضي المعارضات حيتها بإخلاء سبيل نجله بكفالة مالية 10 آلاف جنيه.

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كما يذكر أن هناك مخالفات لشركات رجل الأعمال صلاح دياب، وكانت هناك تحقيقات وتسويات بشأن هذه المخالفات إلا أن أمر لم يسم بعد، وتم إلقاء القبض عليه اليوم.