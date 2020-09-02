النائب العام يأمر بالتحقيق فى بلاغ ضد طبيب متهم بالتحرش بالرجال

وذكر البيان الصادر اليوم أن النيابة العامة تلقت، اليوم الثلاثاء، عريضة إلكترونية من وكيل ثلاثة أشخاص يشكون طبيبًا بسابق التحرش بهم وتحريضهم على ممارسة الفجور معه، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر باتخاذ إجراءات التحقيق فى الواقعة.
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