رئيس السكة الحديد: لازال لدينا تذكرة بجنيه.. وتشغيل القطار المكهرب فى 2022 

قال المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية، إن هناك تطوير فى جميع قطاعات السكة الحديد، سواء البنية الأساسية أو الوحدات المتحركة أو المزلقانات، مشيرا إلى أن التشغيل التجريبى للقطار المكهرب سيكون فى عام 2022.





وفى مداخلة هاتفية، لبرنامج "مساء dmc"، على فضائية dmc، أوضح رسلان أن التطوير يجرى فى جميع قطاعات السكة الحديد، مضيفا: "نسعى لتطوير الخدمات بشكل يليق بالمواطن خلال الفترة المقبلة".

وشدد على أن جميع العاملين بالسكك الحديد ونواب الهيئة والمندوبين والفنيين يقومون بدور كبير جدًا فى الحفاظ على مرفق السكك الحديد، للحفاظ على مكتسبات التطوير التى ستستمر بصورة أكبر المرحلة القادمة، مبينا: "كل مجال يمس السكة الحديد نقوم به بأعمال التطوير، وهو مكتسب فى السكة الحديد كنا نعانى منه بشكل كبير جدا".

وأشار إلى أنه منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى حكم مصر، وهو يولى قطاع النقل عموما والسكة الحديد على وجه الخصوص أولوية كبيرة، قائلا: "نسير بخطوات متوازنة لتطوير مرفق السكك الحديد ليليق بالمواطن والشعب المصرى، والقادم أحسن".

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وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تطوير 705 مزلقانات حتى الآن، ولدينا خطة لتطوير المزلقانات مستمرة حتى نهاية 2021، مؤكدا أن المهندس كامل الوزير وزير النقل، يتابع مع الهيئة لحظة بلحظة عمليات التطوير الجارية.

وتابع رسلان أنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية بالتنسيق مع وزارة الصحة، مشيرا إلى أن عمال الأمن الإدارى بالمحطات يعترضوا الركاب غير مرتدين الكمامة، كما أن شبابيك التذاكر توفر الكمامات، مؤكدًا أن هيئات التفتيش ستزيد من مرورها داخل القطارات، للتأكد والتنبيه على كافة الركاب بارتكاب الكمامة.

وأكد أنه يتم تنفيذ غرامات بقيمة 50 جنيه على الركاب الذين لا يرتدون الكمامات فى القطارات، مبينا أن الهيئة تسعى لزيادة الطاقة الاستيعابية لقطارات الوجه القبلى خلال الفترة المقبلة، باعتبار أن القطار هو الوسيلة الأساسية لانتقالهم.

وحول صفقة الجرارات الجديدة، أضاف أنه سيصل 30 جرار قطارات يوم الجمعة المقبل، لكن بالنسبة للقطارات القديمة العاملة على الخطوط، أشار رسلان إلى أن أسعار تذاكر القطارات العادية لم ترتفع ولازال لدينا تذكرة بجنيه على بعض الخطوط الفرعية.