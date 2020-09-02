وزير الأوقاف: نفوس الشر لا تهدأ .. وأحذر من تنامى الخلايا النائمة للإخوان

وقال وزير الأوقاف - فى تصريح اليوم الثلاثاء - "يجب أن نأخذ من دروس الماضى ما نبنى عليه الحاضر وننطلق به فى المستقبل، وأن نتذكر التاريخ الأسود للجماعات المتطرفة وفى مقدمتها رأس الأفعى جماعة الإخوان الإرهابية، التى احترفت العمل السرى متجاوزة إياه إلى التقية والنفاق.

وبين: "بل إن بعض أعضائها طبع على ذلك لدرجة يصعب على كثيرين تمييزها، على حد قوله تعالى فى شأن بعض المنافقين "وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ".

وأوضح وزير الأوقاف: "إذا كنا نؤكد أن الإرهاب لا يمكن أن يعمل إلا فى ضوء حواضن تحتضنه وتأويه وتنميه وتوفر له المناخ الآمن، فإن عناصر الجماعة الإرهابية لا يمكن أن تتسلل إلى المؤسسات إلا من خلال خلايا نائمة أو متعاطفة تهيئ لها ذلك وتساعدها عليه وتمكن لها فيه".

وشدد جمعة على أن الأمر لجد خطير، مشيرا إلى أنه ليس الحل فى ترحيل المشكلات وتأجيل المواجهة إلى آماد غير محدودة، حتى يستفحل شر هؤلاء ويشتد عضدهم، ويعيدون إنتاج أنفسهم، ويشكلون ما يشبه اللوبى أو المافيا داخل بعض مؤسسات الدولة بصورة يخشى معها شرهم ومكرهم، وبحيث يتحولون مع الوقت من مخادعين أو منافقين أو متسللين إلى مافيا يتقرب إليها الضعفاء والباحثون عن المصالح والمنافع؛ لا سيما أن القيادات والعناصر الإخوانية لا دين لها ولا خلق ولا أمانة ولا وطنية، فهى تغدق على الموالين لها وتستخدم أقصى درجات المنع والحرمان والإقصاء للمخالفين أو المعارضين أو حتى غير الموالين لإخضاعهم وكسر إرادتهم.

وأشار وزير الأوقاف إلى أنه إذا تُرك بعض الناس وحالهم دون دعم، فإن المراهنة على قوتهم وصلابتهم مراهنة خاطئة وغير مضمونة العواقب أو النتائج.

وتابع: "فى كل يوم نتردد فيه فى القضاء على تسلط العناصر الإخوانية ومن يواليها أو يمكنها من رقاب بعض الخلق، نخسر مساحات واسعة من الأرض التى يجب أن نتحرك عليها والسواد الأعظم الذى نراهن على وطنيته".

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وأكد أن المجتمع فى حاجة إلى تحرك سريع وحاسم وبتار وغير هياب ولا متوجس فى جميع المجالات والاتجاهات، وفى جميع المؤسسات لقطع أذرع الجماعات الإرهابية وتجريدها من أى مصادر قوة، دفعًا لخطرها الداهم وشرها المستطير.

وأضاف أنه يجب ألا يظن أحد أن المعركة انتهت أو أن المواجهة حسمت، لأن نفوس الشر لا تهدأ، وهناك من يدعمها ويستخدمها ويمولها ويحركها، وما لم نتحل باليقظة والشجاعة والحسم فإن الأمر لجد خطير، مشيرًا إلى أنه تحدث فى أكثر من مقال عن مخاطر المترددين.

وواصل جمعة حديثه قائلا: من المحزن فى هذه المرحلة الفارقة فى تاريخ وطننا وأمتنا، والتى تقتضى منا جميعًا أن نقف وقفة رجل واحد فى مواجهة الإرهاب وقوى الشر والظلام أن يتردد البعض فى حسم هذه المواجهة التى تقتضى أكثر درجات الحسم.

وبين أن بعض الناس ما زالوا مخدوعين أو مترددين، فى وقت نحتاج أن نذود فيه بشجاعة عن حمى الوطن الذى هو القلب النابض للعروبة والإسلام، وصمام الأمان لأمتنا العربية، وعمود خيمتها، بل هو رأس الحربة فى مواجهة الإرهاب وكف شره عن الإنسانية.

وتابع الدكتور محمد مختار جمعة: ما زال هناك أيضًا من يراهن على الحصان الخاسر، ويتوجس من الوهم، ويخشى أن تدور الأيام إلى الخلف، فلا تجد لهم موقفًا واضحًا، وهناك من هو على استعداد لأن يتحالف مع العنف والإرهاب ومن تبنوا العنف والإرهاب مسلكًا، أو مع بقايا الفصائل المتشددة أو الإرهابية، أو ما يعرف بالخلايا النائمة لها، دون تقدير للمصلحة الوطنية.

واختتم الوزير حديثه بالقول: "نقول لهؤلاء جميعًا أفيقوا، ولا ترددوا، وأدركوا الواقع، فإما أن نكون أو لا نكون، أما إمساك العصا من المنتصف والتأرجح فى المناطق الضبابية فذلك عصر قد ولى إلى غير رجعة، ونقول لهم "نحن نراكم"، وليس أمامنا سوى خيار واحد هو الانحياز لصالح الوطن وقضاياه".