وائل غنيم لمذيع قناة مكملين الإخوانية : بتتواصلوا مع مين في المخابرات القطرية وتاخدوا تمويلاتكم ؟

صفعة قوية وجهها الناشط السياسى، وائل غنيم، لإعلام جماعة الإخوان الإرهابية بالخارج وبالأخص قناة مكملين المشبوهة، عندما سأل المذيع على الهواء مباشرة عن مصادر تمويل القناة وكيفية التواصل بين إدارة القناة والمخابرات القطرية ومدها بالمعلومات والتمويلات اللازمة، واستشهد غنيم بالهجوم الذى شنته القناة الإخوانية على المملكة العربية السعودية بعد مقاطعتها لقطر.

وجه وائل غنيم، الناشط السياسي، سؤالا إلى المذيع الإخوانى سيد توكل، في قناة مكملين، في اللقاء الذى أجراه معه عبر خدمة "سكايب" قائلا: "عايز أسالك سؤال أنتوا بتتواصلوا مع مين من المخابرات القطرية وبتأخدوا منها معلومات ومين اللى بيمول قناة مكملين".

وأضاف غنيم قائلا: "أنا بقول للناس اللى عايزة تنزل ده غلط، وأن اللى بيحرك هذه الدعوات هو الإخواني عزام التميمي، واللى بيدعوا للنزول المقاول محمد على، واللى مظبطله الورق هو عزام التميمي ويحي حامد والهارب أيمن نور".

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وحاول المذيع الإخواني مقاطعة غنيم في حواره بعد حديثه عن تركيا وقطر وقيادات الإخوان، فرد غنيم قائلا: "خلينى أوصل فكرتي، وأنا سؤالى حولين اللى بيمولكم وانتم معندكمش الحقيقة لأنكم بتكذبوا".

وتابع في حواره: "أنتوا لم تكونوا تسبون المملكة العربية السعودية ولكن سبتوها وشتمتوها بعدما دخلت فى خلاف مع قطر، وأنت رافض أنى أتكلم على تميم لأنه مش موجود ويا ريت تقولى مين اللى بيأكلك؟"