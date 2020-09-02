نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية: وجه عصام الحضري حارس مرمي المنتخب المصري السابق الدعم للكابتن حسني عبد ربه لاعب نادي الاسماعيلي السابق بعد تعرضة لوعكة صحية نتيجة طردة من مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري. نشر محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي فيديو اعلاني جديد له عبر صفحتة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. علق الكابتن مجدي عبد الغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين على هجوم احمد حسام ميدو على الجمعية بسبب مؤمن زكريا. نشر سعد سمير لاعب النادي الأهلي صورة له عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام مع تريزيجية.

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا .. خلاف بين مجدي عبد الغني وميدو بسبب مؤمن زكريا.. عصام الحضري يدعم حسني عبد ربه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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