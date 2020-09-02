إيمان العجوز مقررا للجنة شباب المھندسین على مستوى الجمھوریة

جاء ذلك بعد اعتماد المجلس الأعلى لنقابة المھندسین، تشكیل لجان العمل بالنقابة العامة للمھندسین. يذكر أن المھندسة إیمان العجوز لھا دور كبیر فى المشاركة المجتمعیة بصفة عامة وفى نقابة البترول ونقابة المھندسین بصفة خاصة. وكانت ضمن أعضاء لجنة إدارة الأزمة بنقابة المھندسین، أثناء تفشى جائحة فیروس كورونا المستجد. كما تحظى المھندسة إیمان العجوز، بشعبیة كبیرة داخل قطاع البترول باعتبارھا من العناصر النسائیة الشابة والھامة، وبما تملكه من وعى یقودھا لمساندة القطاع فى أعماله الوطنیة.

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