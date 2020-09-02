انت الان تتابع تفاصيل خبر الارصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة اليوم وسقوط أمطار غزيرة تصل لحد السيول على هذا المحافظات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاته لحالة الطقس خلال الساعات المقبلة، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس اليوم الأربعاء طقس مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة مع ارتفاع في نسبة الرطوبة وهو ما يؤدي إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس حيث تصل الرطوبة النسبية في القاهرة ومحافظات الوجه البحري نحو 75%.

حالة الطقس المتوقعة اليوم وسقوط أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول على هذه المناطق:-

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تستمر حالة الطقس كما هو معتاد في مثل هذا الوقت من كل عام حيث أننا ما زلنا في فصل الصيف والذي لا يزال يتبقى منه نحو 22 يوماً حتى نصل إلى الاعتدال، حيث يكون فصل الخريف أجمل فصول السنة لما فيه من ظواهر جوية متميزة فدرجات الحرارة تكون معتدلة مع انخفاض في نسبة الرطوبة بما يؤدي إلى الإحساس باعتدال حالة الطقس وأحياناً تتخلله موجات أمطار تكون متوسطة في بعض المناطق.

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ويمكن التعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال اليوم الأربعاء كما يلي:-

وباستطلاع البيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية نجد أن هناك توقعات بسقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية في بعض الأحيان على عدد من المناطق في وسط وجنوب سيناء قد تصل إلى حد السيول، كذلك فإنه من المتوقع وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.