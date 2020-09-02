الأزهر يدين اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلى على مسن فلسطينى

أدانت مؤسسة الأزهر الشريف، بشدة، ما قام به جنود الاحتلال الإسرائيلى من اعتداء على أحد المسنين الفلسطينيين، أمس الثلاثاء، أثناء قمع وقفة ضد الاستيطان على أراضى بلدتى جبارة وشوفة بمحافظة طولكرم شمالى الضفة الغربية المحتلة.





وأعرب الأزهر -فى بيان له - عن تضامنه الكامل مع هذا البطل الذى يدافع عن أرضه متشبثا بعلم بلاده ضد المحتل الغاشم الذى لا يدرك قيمة الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان، مشددًا على موقفه الرافض لسياسات الاحتلال الصهيونى فى التعامل مع الشعب الفلسطينى المقهور الذى يستباح عرضه ودمه وتنهب مقدراته وتنتهك مقدساته. كما دعا الأزهر الشريف، جميع القوى والمنظمات الدولية إلى إدانة ومنع تلك الاعتداءات المتكررة، مجددا تضامنه مع نضال أبناء الشعب الفلسطينى وصمودهم فى مواجهة تلك الاعتداءات.

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