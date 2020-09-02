أجرة موحدة .. تشغيل منظومة نقل داخلى بمدينة بدر

وقال مندور فى بيان، إن السيارات المقرر تشغيلها تم جمعها فى وضعية الاصطفاف، كما تم إجراء مرور ميدانى على خطوط السير المزمع العمل عليها بإجمالى 60 أتوبيسًا، وهو الأمر الذى أكد قوة الشركة وجهوزيتها للعمل.

ولفت إلى أنه جارٍ تجهيز منظومة نقل للأقاليم مع الشركة ذاتها، وأنه من المقترح لها الخطوط التالية: (بدر/ الإسكندرية)، و(بدر / دائرى - الخصوص)، و (بدر/ الزقازيق - المنصورة)، و (بدر/ أبو حماد - أبو كبير - فاقوس)، و (بدر / الإسماعيلية - بورسعيد)، مؤكدًا أنه سوف يتم الإعلان قريبًا عن موعد تشغيل وتعريفة هذه الخطوط.

وأكد مندور أن ذلك يأتى فى إطار حرص جهاز مدينة بدر بالتنسيق مع مجلس أمناء المدينة على التصدى للمشكلات الجوهرية التى تعانى منها المدينة منذ سنوات عديدة، وعلى رأسها مشكلة النقل الداخلى والخارجى، وحرصًا على توفير منظومة نقل تضمن راحة السكان، وبتكلفة مناسبة.