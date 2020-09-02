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بيان عاجل من الأزهر الشريف بشأن اعتداء الاحتلال الصهيوني على مسن فلسطيني

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أيمن النجار 0 تبليغ

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محمد سياف - ابو ظبي - أصدر الأزهر الشريف منذ قليل بيان عاجل بشدة الاعتداء الوحشي الذي قام به بعض جنود الكيان الصهيوني على مواطن فلسطيني مسن أمس الثلاثاء، وذلك أثناء تدخل الجنود لقمع وقفة منددة بالاستيطان الإسرائيلي على أراضي بلدتي شوفة وجبارة بمحافظة طولكرم بشمال الضفة الغربية المحتلة.

الأزهر الشريف يدين الاعتداء على مسن فلسطيني

وأعرب الأزهر الشريف من خلال بيان هام له اليوم الأربعاء عن كامل تضامنه مع البطل المسن الذي يُدافع عن أرضه متشبثاً بعلم الدولة الفلسطينية ضد المحتل الغاشم، الذي لا يُدرك حقوق الإنسان ولا قيمة الكرامة الإنسانية، مؤكداً على موقفه الرافض لتلك السياسات الإسرائيلية في التعامل مع الشعب الفلسطيني المقهور.

بيان عاجل من الأزهر الشريف بشأن اعتداء الاحتلال الصهيوني على مسن فلسطيني

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بيان عاجل من الأزهر الشريف بشأن اعتداء الاحتلال الصهيوني على مسن فلسطيني

وأوضح البيان رفضة لسياسات الاحتلال الصهيوني الذي استباح عرض ودم الفلسطينيين، وعلم على نهب مقدراته وانتهاك مقدساته.

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ودعا الأزهر الشريف جميع المنظمات والقوى الدولة إلى إدانة ومنع الاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مجدداً تضامنه مع الشعب الفلسطيني في مواجهة تلك الاعتداءات.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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