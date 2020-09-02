عظمى القاهرة 35 .. طقس اليوم الأربعاء : مائل للحرارة ومعتدل

فيما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة مع وجود شبورة مائية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.
ويكون الطقس ليلا لطيفا على القاهرة والوجة البحرى والسواحل الشمالية و شمال الصعيد، ومعتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانا (30%تقريبا) على مناطق متفرقة من وسط وجنوب سيناء، قد تصل لحد السيول.
كما يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما تتاثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمى.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وبالنسبة للبحر الأحمر تكون حالته معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 35 25
الإسكندرية 31 26
وادى النطرون 33 25
طنطا 34 24
شبين الكوم 35 25
دمنهور 33 24
بلطيم 32 22
مطروح 29 24
السلوم 32 23
سيوة 37 22
بورسعيد 30 27
دمياط 30 26
الزقازيق 35 25
المنصورة 34 24
الإسماعيلية 35 22
السويس 36 24
العريش 31 23
رفح 30 23
رأس سدر 37 25
نخل 37 23
نويبع 37 30
طابا 36 26
كاترين 34 20
الطور 34 26
شرم الشيخ 38 29
الغردقة 39 29
مرسى علم 38 28
الفيوم 36 25
بنى سويف 37 24
المنيا 38 24
أسيوط 38 24
سوهاج 39 25
قنا 40 27
الأقصر 41 28
أسوان 41 27
إدفو 41 28
أبو سمبل 41 26
الوادى الجديد 41 22
شلاتين 38 27
أبو رماد 37 27
حلايب 35 27
رأس حدربة 35 28
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