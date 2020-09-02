طقس الأربعاء| شبورة وأمطار على هذه المناطق.. والعظمى تصل لـ41

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث جاءت التوقعات كالتالي:

طقس الأربعاء نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، وارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، والرياح معتدلة.

- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.

- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الأربعاء ليلًا

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

- طقس لطيف على شمال الصعيد.

- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية

- أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانًا (30% تقريبًا) على مناطق متفرقة من وسط وجنوب سيناء قد تصل لحد السيول.

- شبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

الوصف الفني لخرائط الطقس

- يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما تتأثر باقي أنحاء الجمهورية بامتداد منخفض الهند الموسمي.

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وكانت أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، الثلاثاء، عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث تشهد البلاد انخفاض طفيف في درجات الحرارة وارتفاعا في معدلات الرطوبة.

وحذرت الهيئة في بيان لها، من ارتفاع نسبة الرطوبة خلال تلك الفترة، مما يزيد بالإحساس بحرارة الطقس، منوها على ضرورة البقاء في المنازل.