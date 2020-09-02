لمدة 36 ساعة .. قطع المياه عن الساحل الشمالى الإثنين المقبل

أعلنت شركة مياه الشرب و الصرف الصحى بمطروح، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، انقطاع المياه لمدة 36 ساعة، عن مركز ومدينة الحمام وتوابعها و القرى السياحية الواقعة على الشريط الساحلى، بدءا من الكيلو 61 وحتى الكيلو 79، اعتبارا من الإثنين المقبل، الموافق 7/9/2020 الساعة الثامنة صباحًا.





يأتى ذلك فى إطار أعمال نقل خطوط المياه المتعارضة مع طريق الخدمة بـ الساحل الشمالى. وحثت الشركة، المواطنين والمستشفيات والقرى السياحية، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة. وأكدت الشركة أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب من المقر تواجدها بالمناطق الحيوية كالمستشفيات، الإسعاف، أقسام الشرطة، المصالح الحكومية، والمناطق المتأثرة بـ انقطاع المياه ، مشيرة إلى أنه يمكن طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن ورقمه 125 من التليفون الأرضى.

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