طقس اليوم مائل للحرارة رطب نهارا لطيف ليلا.. والعظمى فى القاهرة 35

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس، الأربعاء 2 سبتمبر، مائل للحرارة رطب نهارا على القاهرة والوجه البحرى،مع شبورة مائية وارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس وتكون الرياح معتدلة، ويكون معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة مع وجود شبورة مائية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.

وتكون حالة الطقس ليلا لطيف على القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ويتوقع سقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانا (30%تقريبا) على مناطق متفرقة من وسط وجنوب سيناء قد تصل لحد السيول.

كما يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما تتاثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر الى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من مترونصف إلى مترين والرياح شمالية غربية

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 35 25

الاسكندرية 31 26

وادى النطرون 33 25

طنطا 34 24

شبين الكوم 35 25

دمنهور 33 24

بلطيم 32 22

مطروح 29 24

السلوم 32 23

سيوة 37 22

بورسعيد 30 27

دمياط 30 26

الزقازيق 35 25

المنصورة 34 24

الإسماعيلية 35 22

السويس 36 24

العريش 31 23

رفح 30 23

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رأس سدر 37 25

نخل 37 23

نويبع 37 30

طابا 36 26

كاترين 34 20

الطور 34 26

شرم الشيخ 38 29

الغردقة 39 29

مرسى علم 38 28

الفيوم 36 25

بنى سويف 37 24

المنيا 38 24

أسيوط 38 24

سوهاج 39 25

قنا 40 27

الأقصر 41 28

أسوان 41 27

ادفو 41 28

أبوسمبل 41 26

الوادى الجديد 41 22

شلاتين 38 27

أبو رماد 37 27

حلايب 35 27

رأس حدربة 35 28