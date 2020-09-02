تعرض وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأربعاء، عددا من أفلام الوزارة، ضمن فعاليات ساقية الصاوى "سينما الأربعاء" حيث سيتم عرض 40 فيلما، أيام الأربعاء، طوال شهر سبتمبر.

وتفتتح نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم، الفاعلية، والتي سيقام على هامشها، معرضًا للأسر المنتجة؛ لعرض منتجاتهم اليدوية، بواقع ٤ عارضين كل يوم أربعاء، بالتزامن مع عرض الأفلام. ومن المنتظر عرض أفلام الوزارة منها ما يلي: - "مستورة" الحاصل على جائزة أفضل فيلم وأفضل مونتاج بمهرجان الساقية ٢٠١٥، وجائزة أفضل موضوع بمهرجان طنجة السينمائي الدولي والمشارك بركن الفيلم القصير بمهرجان كان ٢٠١٧. - "فرصة تانية" الحاصل على أفضل فكرة بمهرجان دلهي السينمائي الدولي. - "ست الحبايب" الحاصل على جائزة لجنة التحكيم بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط". - حياة كريمة. - عطاء. - ديارنا - الفيوم - نساء التضامن - أطفال بلا مأوى Advertisements - كرامة - احنا معاك - 5 %. - الغالية. - بيتك ووين مطروح. - ديارنا أسوان - روضة السيدة - لأبعد نقطة - آمال بسيطة - أمي - سكن كريم. وسيتم عقب عرض الأفلام، عقد جلسة نقاشية مع مخرج الأفلام مهند دياب، مستشار التوثيق المرئي في الوزارة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ضمن فعاليات ساقية الصاوي.. التضامن تعرض عددًا من أفلامها اليوم في سينما الأربعاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.