حدث ليلاً| الأوقاف توجه تحذيرًا بشأن خطبة الجمعة.. وزير التعليم يكشف مصير الدراسة في العام الجديد.. الكنيسة تنفي البناء على أراضي الدولة

كما تسيّر 5 رحلات داخلية بمعدل رحلتين جويتين إلى كل من شرم الشيخ، والغردقة، ورحلة جوية واحدة إلى الأقصر، بالإضافة إلى 4 رحلات جوية شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 2800 راكب.

طالب حسني عبد ربه، نجم الإسماعيلي الأسبق، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالتدخل؛ لإنقاذ الدراويش. شعرت امرأة روسية بتوعك شديد، وألم في بطنها؛ فذهبت إلى المستشفى ، وأخضعها الأطباء للتخدير العام ، بعدما لاحظوا وجود شيء مريب في بطنها. أسدل الستار على يوم طويل من الاستجوابات داخل مجلس الأمة الكويتي، بتقديم طلبين لطرح الثقة في كل من وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي، ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح، فيما تم تأجيل استجوابين موجهين إلى رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح الى 15 سبتمبر الجاري. تقام اليوم الأربعاء، 2 سبتمبر 2020، عددا من المواجهات في الدوري المصري، الذي تم استئنافه بعد فترة توقف بسبب تفشي فيروس كورونا. يوافق اليوم الأربعاء 2 سبتمبر، الذكرى الثانية لرحيل الفنانة كوثر رمزي، التي ولدت في 17 يونيو 1931، ورحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2018، عن عمر يناهز الـ87 عامًا.

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