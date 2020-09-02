مرصد الأزهر: إعادة نشر شارلى إيبدو رسوما مسيئة للرسول يرسخ الكراهية

أعلن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف عن رفضه الكامل واستنكاره الشديد لما قامت به مجلة "شارلى إيبدو" الفرنسية، من إعادة نشر رسوم مسيئة للنبى محمد -صلى الله عليه وسلم- فى عدد المجلة الصادر اليوم الأربعاء.





وحذر مرصد الأزهر فى بيان اليوم اليوم من أن الإصرار على جريمة إعادة نشر هذه الرسوم المسيئة، يرسخ لخطاب الكراهية ويؤجج المشاعر بين أتباع الأديان، ويقف حائط صد نحو خلق بيئة صحية يعيش فيها الجميع على اختلاف دياناتهم ومعتقداتهم، ويعد استفزازا غير مبرر لمشاعر ما يقارب المليارى مسلم حول العالم، كما أنه كفيلا بأن يعرقل جهودا عالمية قادتها كبرى المؤسسات الدينية على طريق الحوار بين الأديان، بلغت ذروتها بتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية بين أكبر رمزين دينيين فى العالم، خلال فبراير العام الماضى.

كما كرر المرصد مجددا إدانته الشديدة للهجوم الإجرامى على مقر "شارلى إيبدو" مطلع عام 2015، مؤكدا رفض الإسلام لأى أعمال عنف، داعيا القائمين على المجلة لاحترام معتقدات الآخرين ومقدساتهم.

وطالب مرصد الأزهر المجتمع الدولى باتخاذ موقف حازم فى التعدى على مقدسات المسلمين ورموزهم، مؤكدا أن الازدواجية فى التعامل مع أتباع الأديان وسياسة الكيل بمكيالين وغض الطرف عن جرائم اليمين المتطرف لن تقدم للإنسانية إلا مزيدا من الكراهية والتطرف والإرهاب.