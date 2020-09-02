نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. بعض الكثافات أعلى الدائرى

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وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، أن المحاور الرابطة بين محافظات الوجه البحرى والقبلى تعمل بشكل مرضى.
وأفاد بأن هناك بعض الكثافات على محور الربط بين الجيزة والقليوبية، مؤكدًا أن هناك بعض الأحجام المرورية على الطريق الزراعى بمنطقة قلمة، ومنطقة مؤسسة الزكاة أعلى الدائرى فى اتجاه إلى منطقة السلام.
وأضاف أن هناك بعض الأعمال يشهدها الطريق الدائرى تؤثر على حركة السير خلال فترة الذروة الصباحية، وتشمل أعلى مناطق الكنيسة.
وأكد أن الحالة المرورية على محور 26 يوليو تنحصر فيها الأحجام فى الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر فى اتجاه ميدان لبنان بمنطق بنهيا.. أما محور صفط اللبن فتنحصر الكثافات فى الاتجاه القادم من الدائرى ومتجه إلى جامعة القاهرة.
وفى محافظة القاهرة، يشهد محور جوزيف تيتو وكوبرى الحرفيين بعض الأحجام المرورية المرتفعة، ويفضل سلوك جسر السويس.
واختتم النشرة بأن هناك أحجام مرورية ظهرت مطلع كوبرى السيدة عائشة، لافتًا إلى أن نفق الأزهر يعمل بشكل جيد، ويعد بديلا جيدًا للمتجه إلى منطقة الأزهر.
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