مصر للطيران تسير اليوم 27 رحلة جوية لنقل 2800 راكب

تسير مصر للطيران، اليوم الأربعاء ، 27 رحلة جوية منتظمة بخلاف رحلات الشحن الجوى والرحلات الاستثنائية إلى عدة وجهات حول العالم، لنقل ما يقرب من 2800 راكب.
وتشغل مصر للطيران رحلاتها الجوية، إلى وجهات "امستردام، باريس، روما، لندن، ميلانو، الخرطوم، الشارقة، بيروت، نيويورك، بغداد، و٣ رحلات جوية إلى دبي، ورحلتين جويتين إلى كل من أبوظبي، وأسطنبول، ورحلة استثنائية إلى مسقط".
كما تسيّر 5 رحلات داخلية بمعدل رحلتين جويتين إلى كل من شرم الشيخ، والغردقة، ورحلة جوية واحدة إلى الأقصر، بالإضافة إلى 4 رحلات جوية شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 2800 راكب.
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