مترو الأنفاق يعلن حاجته لعدد من الوظائف الجديدة.. تعرف على التفاصيل والشروط

وأضافت الهيئة القومية للأنفاق في بيان لها أنه للإطلاع علي شروط شغل الوظائف و المستندات المطلوبة يرجي زيارة موقع الهيئة الالكترونى: www.nat.org.eg وأكدت الهيئة أن تقديم الطلبات يكون باليد باسم السيد الدكتور مهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للانفاق اعتبارا من ٩/٦ حتى ٩/٢٤ بمقر الهيئة بميدان رمسيس عدا يومي الجمعة و السبت من كل اسبوع. ولمعرفة الوظائف المطلوبة والشروط إطلع علي الصور المرفقة.

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