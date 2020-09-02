منذ 40 عامًا.. سفير فرنسا: مترو الأنفاق رمز للشراكة بين باريس والقاهرة

وقال روماتيه في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" "إنه وبحضور وزير النقل، تم توقيع عقد مع شركة RATP لإدارة الخط ٣ لمترو الأنفاق بالقاهرة".
ولفت السفير إلى أنه ومنذ ٤٠ عامًا، بات مترو القاهرة رمزًا للشراكة بين فرنسا ومصر.
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