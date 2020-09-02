منذ 40 عامًا.. سفير فرنسا: مترو الأنفاق رمز للشراكة بين باريس والقاهرة

عبر ستيفان روماتيه، سفير فرنسا بالقاهرة، عن سعادته البالغة لتوقيع عقد اتفاق بين شركة فرنسا ووزارة النقل المصرية لإدارة الخط الثالث لمترو الأنفاق بالقاهرة.

وقال روماتيه في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" "إنه وبحضور وزير النقل، تم توقيع عقد مع شركة RATP لإدارة الخط ٣ لمترو الأنفاق بالقاهرة".

ولفت السفير إلى أنه ومنذ ٤٠ عامًا، بات مترو القاهرة رمزًا للشراكة بين فرنسا ومصر.