295 مليون جنيه لإنشاء محطة محولات كهرباء أليكس ويست بالإسكندرية

وقعت المهندسة صباح مشالى، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، مع الاتحاد المكون من شركة (HYOSUNG & TBEA ZONFA &TBEA HENGYANG) صباح اليوم، الأربعاء، عقدا لإنشاء مشروع محطة محولات أليكس ويست جهد 220/66/11 ك. ف التابعة لمنطقة كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا، وذلك لزيادة الأحمال المستقبلية وتحسين مستوى الجهد وتخفيف الأحمال عن المحطات القائمة فى منطقة كهرباء الإسكندرية.
وأوضحت "مشالى" أن العقد يتضمن عقد إنشاء مشروع محطة محولات أليكس ويست جهد 220/66/11 ك.ف سعة (2×175+3×40) م. ف. أ.
وقالت إن القيمة الإجمالية للتعاقد تبلغ حوالى 295 مليون جنيه مصرى، ويتم التمويل من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء وبمدة تنفيذ تصل إلى حوالى 12 شهرًا من تاريخ توقيع العقد.
تأتى مثل هذه الأعمال تأكيدًا لتوجيهات رئيس الجهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة، وفي إطار الجهود الضخمة التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء بمحافظات مصر المختلفة ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة على مستوى الجمهورية، وذلك مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في إطار الإجراءات العامة التى تقوم بها أجهزة الدولة والحكومة المصرية للحفاظ على سلامة العاملين بما لا يؤثر على حسن سير العمل وجودته مع التشديد على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق النمو المستدام.
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