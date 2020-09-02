وزيرة التضامن تستقبل محافظ جنوب سيناء

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أحمد جودة - القاهرة - استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وتناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات وسبل التعاون بين الوزارة والمحافظة في الفترة المقبلة.

وفي بداية اللقاء؛ أعربت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بزيارة اللواء خالد فودة، وتطلعها لاستمرار التعاون المثمر بين الجانبين، فيما عَرَض فودة بعض المعوقات التي تحتاج إلى تدخلات من الوزارة، وتتمثل في الحاجة إلى التمكين الاقتصادي لأهالي المحافظة، وعدم وجود أوراق ثبوتية لعدد منهم، والحاجة لرفع إعانة مركز الإغاثة بالمحافظة، والتغلب على عجز الموارد البشرية، وإمكانية إقامة عدد من المعارض وفرص تسويقها، والحاجة لدعم ذوي الإعاقة، وزيادة تدخلات برنامج مودة.

وناقش الجانبان سبل توفير هذه الخدمات لأهالي محافظة جنوب سيناء، وأولها التمكين الاقتصادي لأهالي المحافظة؛ حيث عرضت القباج فرص التمكين الاقتصادي من خلال إمكانية توفير مشروعات صغيرة وقروض ميسرة ونقل أصول إنتاجية وبصفة خاصة في مجال الزيوت العطرية والمنتجات السيناوية وتربية الأغنام والصناعات الحرفية، وأكدت الوزيرة أن الوزارة تعمل على تمويل مواتير رفع المياه وحفر للآبار، وإنشاء صوب زراعية لأهالي المحافظة الذين يعانون من تصحر البيئة التي يعيشون فيها؛ حيث ناقش الجانبان التعاون في حل المشكلات الناتجة عن التصحر وما يسببه من مشكلات غذائية واقتصادية.

كما ناقشوا فرص الاستفادة من الحرف اليدوية التي تتميز بها محافظة جنوب سيناء من مأكولات وأعشاب طبية وملابس بدوية، وفرص تسويقها، واتفقوا على إمكانية إقامة عدد من المعارض، منها معرض يقدم منتجات سيناء، وإمكانية إنشاء معارض بمدينة شرم الشيخ للحرف اليدوية على قطعة أرض أعلن اللواء خالد فودة عن تخصيصها، ضمن خطة طموحة للوزارة والمحافظة بتطوير المعارض وتسويقها؛ حيث أكدت القباج أن الوزارة تعمل بخطة شاملة لتسويق المعارض تشمل السعي للحصول على أرض معارض في بعض المناطق، مثل معرض الأسر المنتجة على مساحة ٤٠٠٠ متر بالأسمرات، ومدينة حرفية في المرج، مع توسع كبير للوزارة في إقامة المعارض بالمحافظات المختلفة.

واتفق الجانبان على زيادة إعانة مركز الإغاثة بالمحافظة، لتعرض المحافظة بشكل مستمر لخطر السيول، ووجهت القباج بتوفير كافة احتياجات مركز الإغاثة ورفع كفاءته وميكنة تلك المراكز لمعرفة الفجوات ومتابعة الموقف أولا بأول وضمان كفاءة وكفاية مواد الإغاثة.

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ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بدعم المؤسسة العامة للتكافل بمبلغ ٥٠٠ ألف جنيه، وإفادة ١٠ مكلفات خدمة عامة بدعم من الوزارة لسد العجز الوظيفي بمديرية التضامن بالمحافظة، وتطوير بيت المغتربين ورفع كفاءته.

وفي مجال حماية ورعاية ذوي الإعاقة؛ وجهت القباج بتوفير كافة احتياجات المحافظة، وتسيير قوافل للتسجيل الإلكتروني للإعاقات الشديدة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة والكشف عن الإعاقات في المناطق الجبلية، وتوفير سماعات وأجهزة تدريب وقياس سمع.

وأكدت القباج أن الوزارة ستقوم بعمل بحث اجتماعي لحصر الحالات المستحقة من جنوب سيناء لبرنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، وحصر الأشخاص غير الحاملين للأوراق الثبوتية، ودراسة أعداد الأيتام وإمكانية دعمهم، وتزويج اليتيمات بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، مضيفة أنه يتم هذا العام ميكنة جميع الوحدات الاجتماعية بما فيها وحدات محافظة جنوب سيناء لتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

وأعلن الجانبان عن إقامة زفاف جماعي للبدويات اليتيمات في المحافظة أكتوبر المقبل، وقررت القباج صرف دعم شهري لليتيمات بعد حصرهن.

واتفق الجانبان على عمل بحث شامل لمعرفة كافة احتياجات محافظة جنوب سيناء للتعرف على الفرص التنموية وغير المستغلة ودراسة السوق في جنوب سيناء لبحث سبل التمكين الاقتصادي عن طريق مركز البحوث الاجتماعية والجنائية.

وقدم اللواء خالد فودة الدعوة لنيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لافتتاح عدد من المشروعات الكبرى بمدينة الطور بجنوب سيناء يوم ١٧ سبتمبر الجاري، معربا عن سعادته بالتعاون الكبير بين الوزارة والمحافظة، وتطلعه لزيادة فرص التعاون، وحرصه على توفير كافة الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين بجنوب سيناء.