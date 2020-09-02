صور.. تنفيذ 7 قرارات إزالة بناء مخالف في الإسكندرية

ونجحت الحملات فى تنفيذ 7 قرارات إزالة لمنازل وأسوار مخالفة ووحدات سكنية بأحياء برج العرب وشرق والعامرية أول والعامرية ثان.

وتضمنت الحملات تنفيذ 3 قرارات إزالة لمبانى مخالفة على أراضى زراعية بقريتى الجزائر والبصرة، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المخالفين إلى النيابة للتحقيق. Advertisements

وشدد محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء باستمرار حملات التصدى للبناء المخالف فى المهد، لتفعيل القانون وفرض هيبة الدولة.

وكان محافظ الإسكندرية قد أصدر قرارا بإيقاف إصدار أى تراخيص بناء جديدة لمدة 6 أشهر بكل الأحياء ومركز ومدينة برج العرب اعتبارا من أبريل الماضى.

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