فيديو.. التضامن الاجتماعى: برنامج وعى يستهدف 60 ألف أسرة فى 5 محافظات

قالت الدكتورة آمال زكى مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى لبرنامج "وعى" للتنمية المجتمعية، إن البرنامج يستهدف 60 ألف أسرة فى 5 محافظات كبداية، ويجرى تدريب المدربين وهم مسؤولى المرأة والرائدات المجتمعيات وهن مكلفات الخدمة العامة، واللاتى سيفتحن فصولًا لخدمة ما يتراوح بين 10 أسر و12 أسرة للفصل الواحد.





وأضافت زكى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon e، اليوم الأربعاء،: "كل فصل سيتنوع بتنوع المراحل السنية للأطفال، ونبدأ من الـ1000 يوم الأولى لمرحلة الطفل، ونعلم الأمهات كيفية الاعتناء بأطفالهن وتغذيته والتطعيمات الواجب الحصول عليها والاكتشاف المبكر للإعاقة".

وتابعت مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى أنه جرى البدء بمحافظات الإسكندرية والقاهرة الكبرى "الجيزة والقاهرة والقليوبية" والشرقية والمنيا وأسيوط، موضحةً أن آخر محافظتين تحتويان على أكبر عدد من أسر برنامج "تكافل وكرامة" لهذا جرء البدء بهذه المحافظات.



وأردفت: "الرائدات المجمتعيات يجب أن يكن حاصلات على شهادة متوسطة بحد أدنى، أما مكلفات الخدمة العامة فيكن خريجات الجامعات والمعاهد العليا، وندربهن ونعتمد عليهن لأنهن من يدخلن البيوت وهن أدواتنا لنقل رسائلنا".

ولفتت إلى أن البرنامج يستهدف 12 رسالة تهم كل أسرة وبيت، سواء سلوكيات أو تعليم، وهى خاصة أيضًا بصحة الأم والطفل، و"ربى بأمانة من غير إهانة"، والنظافة، و"أنت أقوى من المخدرات"، وفصول محو الأمية، ومؤكدةً على أن البرنامج يتطرق أيضًا إلى المواطنة وخطورة الهجرة غير الشرعية.