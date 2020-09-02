ملامح خطة العام الدراسة الجديد فى المدارس والجامعات

ولفت اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الثلاثاء، مع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.. لبحث الإجراءات الحالية لاستقبال العام الدراسى الجديد 2020-2021، الاهتمام.

ملاح العام الدراسى فى المدارس

وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطة تستهدف عمليات التحديث الشامل لنظام التعليم الأساسى فى مصر بعناصره المختلفة.

وتشمل خطة العام الدراسى الجديد عدة بنود، أهمها: التحول الرقمى والشق التربوى فى نظام التعليم الجديد، إلى جانب ما يتضمنه من نظام الامتحانات الجديدة والتصحيح الإلكترونى، وتطوير نظام الثانوية العامة، فى الإطار الشامل للمشروعات الحالية قيد التنفيذ بالوزارة خلال العام الدراسى الجديد 2020/2021.

وتنفذ الوزارة استراتيجية واضحة تجاه دعم قدرات المعلمين، وتأهيلهم على نظام التعليم الجديد الذى يعتمد على الوسائل التكنولوجية الحديثة، من منصة التدريب والتعليم.

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ملاح العام الدراسى فى الجامعات

وضعت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى خططًا للاستعداد للعام الدراسى الجامعى الجديد، بناء على مخرجات نتائج تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات، والمتوقع من مراحل التنسيق الثانية والثالثة.

وتستهدف خطة الوزارة تطور الطاقة الاستيعابية للجامعات والكليات المختلفة فى جميع الشهادات، فضلاً عن متابعة إجراءات تشغيل الجامعات الأهلية الجديدة، وفتح باب التقدم لها، مثل جامعات الجلالة، والعلمين، وسلمان.

وقد وقعت وزارة التعليم والعالى والبحث العلمى، فى سبيل تطوير المنظومة، الاتفاقيات دولية وأقامت برامج مشتركة لتلك الجامعات مع كبرى المؤسسات التعليمية الدولية.