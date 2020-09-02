صور.. جولة لوزير الطيران المدنى بمطار القاهرة مع أول يوم لتطبيق الـ PCR





أجرى الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى جولة ميدانية لمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى فى توقيت ذروة وصول الرحلات امس لمتابعة أول يوم تنفيذ القرار الصادر من الحكومة حولتقديم جميع القادمين من مختلف الجنسيات إلى مطارات مصر شهادة تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة من موعد الرحلة.

كما تابع وزير الطيران سير العمل بالمطار واطمأن على آلية تنفيذ القرار بالتنسيق مع مكتب الحجر الصحى وتأكد من انسيابية حركة الركاب بالصالات.

وخلال الجولة، تابع الوزير الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية المطبقة داخل المبنى، بمرافقة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران، واللواء طارق نصير مساعد الوزير، والمحاسب مجدى إسحاق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى.

كما تابع الوزير منظومة الكاميرات الحرارية التى تقوم بقياس درجات الحرارة للركاب والعاملين إلكترونيا بصالات السفر والوصول.

وقال وزير الطيران إن مطار القاهرة شهد انتظاما فى العمل تزامناً مع بداية تطبيق القرار، مؤكدًا جاهزية المطارات المصرية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وإدارة الحجر الصحى وغيرها من الجهات العاملة لمتابعة إجراءات سفر ووصول الركاب بما يضمن التزام الجميع بتطبيق كل المعايير والضوابط اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وشدد الوزير على عدم التهاون فى تطبيق التدابير الاحترازية والوقائية التى اتخذتها وزارة الطيران لضمان سلامة وصحة جميع المسافرين والعاملين.

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