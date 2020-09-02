مطاعم وكافيهات وممرات للتريض.. تفاصيل تطوير بحيرة عين الصيرة

وأضاف خطاب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon e اليوم الأربعاء: "نتمنى أن يعيد مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة والقاهرة التاريخية إلى جمالها، ونستطيع الاستفادة من كل ملامحها التاريخية".
وتابع متحدث وزارة الإسكان:"أنها بحيرة كانت مهملة لعقود وتبلغ مساحتها نحو 25 فدانا، وهى بحيرة طبيعية عانت من مشاكل بيئية كثيرة وشهدت مخلفات صلبة، وجرى إطلاق مشروع التطوير منذ أشهر: "نعمل فى المرحلة الأولى وسيتستطيع المواطنون التمتع بها فى نهاية هذا العام".
وأردف أن المشروع يشهد تنفيذ مناطق ترفيهية يستمتع بها الأهالى فى نهاية هذا العام، وهناك جزيرة صناعية فى وسط البحيرة، وجار تطهير البحيرة لكى تعود المياه إلى شكلها الطبيعى، بالإضافة إلى عمل ممرات للمشى والتريض لاستخدام البحيرة ليلًا ونهارًا، مع عمل مطاعم وكافيهات تطل على البحيرة، وتخصيص شاشات عرض مطلة عليها أيضًا.
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