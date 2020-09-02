نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توافد 1362 طالبا على معامل التنسيق بجامعة عين شمس في المقال التالي
حيث توافد ٤٢٧ طالبا على معامل كلية الآداب و٤٨٦ طالبا على معامل كلية الحاسبات والمعلومات و٢١٨ طالبا على معامل كلية الهندسة و٩١ طالبا على معامل كلية البنات و٩٥ طالبا على معامل كلية الزراعة.
يذكر أن إدارة الجامعة قد خصصت ١٣ معملا لتقديم خدمات التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة وذلك تحت رعاية محمود المتيني رئيس الجامعة وإشراف عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وذلك منذ بدء المرحلة الأولى من التنسيق وقد تم مراعاة التوزيع الجغرافي للمقرات والمعامل المخصصة للتنسيق الإلكتروني لتوفير الخدمة والتيسير على أكبر عدد من الطلاب وأسرهم.
كما شددت إدارة الجامعة على تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة والتعقيم المستمر لمعامل التنسيق بالجامعة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر توافد 1362 طالبا على معامل التنسيق بجامعة عين شمس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.