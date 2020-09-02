مركز تطوير التعليم بـ"تربية عين شمس" ينظم الدورة الخامسة لإدارة التعلم MOODLE

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أحمد جودة - القاهرة - نظم مركز تطوير التعليم الجامعي بكليه التربية جامعة عين شمس، الدورة التدريبية الخامسة والمتخصصة للتدريب على نظام إدارة التعلم MOODLE وهو أحد أنظمة إدارة التعليم الإلكتروني (مفتوحة المصدر) والذي صمم على أسس تعليمية ليساعد أستاذ المقرر على توفير بيئة تعليمية الكترونية مناسبة تستطيع من خلالها توفير النظام المناسب لأستاذ المقرر بما يعطية إمكانية إنشاء وتصميم موقع خاص به بكل يسر وسهولة لإدارة المقرر بصيغة إلكترونية.

واشارت أ.د. زينب محمد حسن خليفة مدير مركز تطوير التعليم الجامعي أن التدريب اقيم بتقنيه الفيديو كونفراس، قد شمل عده موضوعات تتمثل في: كيفية التعامل مع نظام إدارة التعلم Moodle وكيفية إنشاء حسابك وإضافة المقررات الخاصة بيك وكيفية إضافة الطلاب داخل كل مقرر وكيفية تحديد الأدوار المختلفة وإضافة أكثر من مسئول على المقرر وكيفية إضافة الأنشطة ورفع المحتوى التعليمي وعمل الإستبيانات والاختبارات وتوزيع المقرر.

وتعد هذه الدوره استكمالًا لمجموعه دورات ينفذها المركز للمهتمين بالعملية التعليمية بأعلى جودة وكفاءة ممكنة، بما يتوافق مع رؤية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مع الحرص على انتقاء المعلمين وفقًا لمعايير الأخلاق المهنية ومن ذوى المهارات والمعرفة والقدرة على تنمية مهاراتهم المهنية. بما يعكس حرص المركز على تقديم احدث الدورات لرفع كفاءة التنمية المهنية وقدرات المعلمين بشكل خاص والمهتمين بمجال التعليم بشكل عام على استخدام أحدث طرق واستراتيجيات التدريس.