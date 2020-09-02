نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مركز تطوير التعليم بـ"تربية عين شمس" ينظم الدورة الخامسة لإدارة التعلم MOODLE في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - نظم مركز تطوير التعليم الجامعي بكليه التربية جامعة عين شمس، الدورة التدريبية الخامسة والمتخصصة للتدريب على نظام إدارة التعلم MOODLE وهو أحد أنظمة إدارة التعليم الإلكتروني (مفتوحة المصدر) والذي صمم على أسس تعليمية ليساعد أستاذ المقرر على توفير بيئة تعليمية الكترونية مناسبة تستطيع من خلالها توفير النظام المناسب لأستاذ المقرر بما يعطية إمكانية إنشاء وتصميم موقع خاص به بكل يسر وسهولة لإدارة المقرر بصيغة إلكترونية.
واشارت أ.د. زينب محمد حسن خليفة مدير مركز تطوير التعليم الجامعي أن التدريب اقيم بتقنيه الفيديو كونفراس، قد شمل عده موضوعات تتمثل في: كيفية التعامل مع نظام إدارة التعلم Moodle وكيفية إنشاء حسابك وإضافة المقررات الخاصة بيك وكيفية إضافة الطلاب داخل كل مقرر وكيفية تحديد الأدوار المختلفة وإضافة أكثر من مسئول على المقرر وكيفية إضافة الأنشطة ورفع المحتوى التعليمي وعمل الإستبيانات والاختبارات وتوزيع المقرر.
وتعد هذه الدوره استكمالًا لمجموعه دورات ينفذها المركز للمهتمين بالعملية التعليمية بأعلى جودة وكفاءة ممكنة، بما يتوافق مع رؤية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مع الحرص على انتقاء المعلمين وفقًا لمعايير الأخلاق المهنية ومن ذوى المهارات والمعرفة والقدرة على تنمية مهاراتهم المهنية. بما يعكس حرص المركز على تقديم احدث الدورات لرفع كفاءة التنمية المهنية وقدرات المعلمين بشكل خاص والمهتمين بمجال التعليم بشكل عام على استخدام أحدث طرق واستراتيجيات التدريس.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مركز تطوير التعليم بـ"تربية عين شمس" ينظم الدورة الخامسة لإدارة التعلم MOODLE على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.